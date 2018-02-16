Бейрут, 16 февраля, 2018, 19:58 — ИА Регнум. Лидер движения «Хезболла» Хасан Насралла призвал политиков Ливана не допустить участия США в качестве посредника в споре о добыче газа на шельфе с Израилем, 16 февраля передает агентство Reuters.

Rainwiki Хасан Насралла

Насралл назвал американцев «дьяволами» и призвал соотечественников держать «жесткую и сильную» позицию в споре с Израилем.

«В битве за нефть и газ наша единственная карта — это сопротивление», — заявил Насралла.

Шейх Насралла отметил, что если Высший совет обороны Ливана попросит «Хезболлу», группировка будет «готова остановить (израильтян) в течение нескольких часов».

Напомним, высшее руководство Ливана ранее неоднократно называло «израильскими угрозами» строительство стены на границе со стороны Израиля, а также заявления Израиля с требованием прекратить разведку на «спорных» участках шельфа Ливана.

Вчера, 15 февраля, вопрос спора о шельфе с Израилем обсуждался ливанскими политиками с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, совершившим официальный визит в Ливан.