Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2018, 19:43 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщают РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Павел Климкин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности Климкин заявил, что рассчитывает «на полях» форума провести переговоры с Лавровым и обсудить параметры возможной миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбассе.

Идею введения такой миссии впервые выдвинул президент Российской Федерации Владимир Путин. Однако российский лидер четко дал понять, что миротворцы ООН могут быть введены только на линию фронта в Донбассе для охраны Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Но Киев, ухватившись за идею Путина, потребовал ввести миротворцев на всю территорию Донбасса, и особенно на границу с Российской Федерацией.

Переговоры Лаврова с Климкиным проходят вскоре после трехлетия со дня подписания Комплекса мер по реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

Киев тогда взял на себя ряд обязательств в рамках процесса урегулирования конфликта в Донбассе, но за три года не выполнил ни одного из них. После этого доверять Киеву в вопросе введения миротворческой миссии ООН в Донбасс не представляется возможным.