Лавров проводит переговоры с Климкиным «на полях» Мюнхенской конференции
Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2018, 19:43 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщают РИА Новости.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности Климкин заявил, что рассчитывает «на полях» форума провести переговоры с Лавровым и обсудить параметры возможной миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбассе.
Идею введения такой миссии впервые выдвинул президент Российской Федерации Владимир Путин. Однако российский лидер четко дал понять, что миротворцы ООН могут быть введены только на линию фронта в Донбассе для охраны Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Но Киев, ухватившись за идею Путина, потребовал ввести миротворцев на всю территорию Донбасса, и особенно на границу с Российской Федерацией.
Переговоры Лаврова с Климкиным проходят вскоре после трехлетия со дня подписания Комплекса мер по реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.
Киев тогда взял на себя ряд обязательств в рамках процесса урегулирования конфликта в Донбассе, но за три года не выполнил ни одного из них. После этого доверять Киеву в вопросе введения миротворческой миссии ООН в Донбасс не представляется возможным.