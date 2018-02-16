Киров, 16 февраля, 2018, 19:38 — ИА Регнум. В связи с началом реализации программы реструктуризации бюджетных кредитов Кировская область будет выплачивать 15,6 млрд рублей в течение семи лет. По словам главы регионального минфина Ларисы Маковеевой, соответствующие дополнительные соглашения между Министерством финансов РФ и областным профильным ведомством были заключены в декабре 2017 года, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Рубль

В 2018 — 2019 будет возвращено по 5% суммы задолженности, что составит 781 млн рублей в год, в 2020 году — 10% или 1,56 млрд рублей, в 2021 — 2024 годах — равными долями по 20% суммы задолженности ежегодно или по 3,1 млрд рублей. Проценты за рассрочку начисляются по минимальной ставке на остаток реструктурированной задолженности — 0,1% годовых.

Подписанные соглашения накладывают на область обязательства по сокращению объема госдолга не менее чем на 2% ежегодно. По итогам 2017 года сумму долговых обязательств удалось сократить на 170 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 января 2018 года в России заработала семилетняя программа реструктуризации долгов субъектов РФ перед федеральным бюджетом. В рамках программы в 2018 и 2019 годах регионам нужно будет выплачивать только 5% от общей суммы задолженности перед федеральным бюджетом. В 2020 году ставка увеличится до 10%, а затем — в последние четыре года программы — вырастет до 20%.

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При этом те регионы, которые продемонстрируют в 2018—2019 годах рост доходов темпами выше инфляции, смогут рассчитывать на еще более льготные условия — программа будет продлена до 2029 года.