Тбилиси, 16 февраля, 2018, 19:35 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили пригласил президента Исландии Гудни Йоханнесона на празднование 100-летия независимости Грузии, которое состоится 26 мая. По информации пресс-службы президента Грузии, встреча глав двух государств состоялась 16 февраля в Вильнюсе, где Георгий Маргвелашвили находится с рабочим визитом.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили ведёт переговоры с Саули Ниинистё

Вместе с зарубежными коллегами президент Грузии принимает участие в мероприятиях, посвященных 100-летию восстановления независимости Литвы.

Президенты Грузии и Исландии на двусторонней встрече выразили желание углубления сотрудничества между двумя странами и перспективы активизации взаимоотношений в направлениях политики, экономики и бизнеса. Особое внимание было уделено проблеме «оккупированных территорий» и интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. В обоих вопросах Гудни Йоханнесон выразил грузинскому коллеге твердую поддержку, сообщает пресс-служба президента Грузии.

Приглашение в Тбилиси на праздничные мероприятия 26 мая получил и президент Финляндии Саули Ниинистё. Встреча также состоялась в Вильнюсе, и на нуй также обсуждались перспективы углубления двусторонних отношений, активизации визитов на высоком уровне, развития торгово-экономического сотрудничества, региональной безопасности. Стороны подчеркнули значительную роль Грузии в проекте восстановления Шелкового пути.

Как известно, 26 мая Грузия традиционно отмечает День независимости, связанный с актом о провозглашении независимости, изданным руководством Первой грузинской республики 26 мая 2018 года.