Тбилиси, 16 февраля, 2018, 19:32 — ИА Регнум. Саакашвили в своей деятельности следовал теории Пиночета, который путем применения силы и диктатуры поставил на ноги экономику Чили, заявил грузинской политолог Игорь Квеселава в беседе с изданием «Резонанси» в статье под названием «Саакашвили хотел стать грузинским Пиночетом, но у него ничего не вышло».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Высылку экс-президента Грузии именно в Польшу он считает абсолютно правильным решением.

«Михаил Саакашвили как политик больше не существует. Его перспектива равна нулю. Поэтому абсолютно правильной считаю его отправку в Польшу. Это облегчение его положения, на которое пошли власти Украины и Грузии. Его отправка сюда (в Грузию) была бы для него большим наказанием. Политика есть политика, но у нее есть и нравственная сторона, и я думаю, что нахождение одного из президентов Грузии в тюрьме в наш менталитет и наше сознание не садится», — пояснил политолог.

По его словам, Саакашвили должен осознать, что правительство Грузии облегчило его участь и не пошло на то, чтобы отправить его в тюрьму.

Как известно, экс-президент Грузии уже осужден Тбилисским городским судом на 3 года лишения свободы за превышение служебных полномочий по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани.