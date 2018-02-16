Москва, 16 февраля, 2018, 19:19 — ИА Регнум. Российский Военно-морской флот в ближайшие несколько лет получит 11 атомных подводных лодок, сообщил 16 февраля журналистам газеты «Красная звезда» главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев.

Минобороны России Владимир Королев (справа)

Владимир Королев напомнил, что с 2013 года российские военные моряки уже получили от отечественных судостроителей атомную многоцелевую подлодку «Северодвинск» проекта «Ясень» и ракетные подводные крейсера «Владимир Мономах», «Юрий Долгорукий» и «Александр Невский», построенные по проекту «Борей».

По его словам, вслед за ними российский подводный флот должны пополнить пять атомных ракетоносцев проекта «Борей-А» и шесть атомных субмарин проекта «Ясень», которые сейчас строятся в России.

Кроме того, главнокомандующий отметил, что Черноморский флот в короткие сроки пополнился шестью дизель-электрическими подводными лодками типа «Ростов-на-Дону» и аналогичная серия субмарин уже заложена и для Тихоокеанского флота.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля командование ВМС США представило Конгрессу страны долгосрочный план кораблестроения, подразумевающий увеличение численности боевых кораблей до 355 единиц к началу 2050-х годов.