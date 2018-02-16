Москва, 16 февраля, 2018, 19:10 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял в Кремле короля Иордании Абдаллу II, который прибыл в Россию с рабочим визитом. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин с королём Иордании Абдаллой II

Путин тепло приветствовал иорданского короля и напомнил, что последний раз они встречались лично ровно год назад — в январе 2017 года. Тем не менее контакты между двумя странами проходили на разных уровнях в интенсивном режиме.

Также российский лидер напомнил, что в этом году Россия и Иордания будут отмечать 55 лет со дня установления дипломатических отношений.

«Думаю, что у нас есть все основания надеяться на то, что мы и дальше будем укреплять взаимное доверие и сотрудничество», — подчеркнул президент Путин.

В свою очередь, король Абдалла II поблагодарил Путина за радушный прием и назвал российского лидера «дорогим братом».

Король особо отметил то лидерство, которое Путин продемонстрировал в деле сирийского урегулирования, а также в деле сотрудничества между Россией и Иорданией.

«Благодаря вашим указаниям, отданным год тому назад, нам удалось добиться более высокого уровня координации в действиях Иордании и Российской Федерации, в частности в том, что касается создания политически необходимых условий на юге Сирии для восстановления мира. Благодаря вашим лидерским качествам, благодаря вашему видению, на мой взгляд, удалось очень сильно продвинуться в этом вопросе», — сказал король.

Далее в ходе переговоров лидеры двух стран обсудили различные вопросы российско-иорданского взаимодействия и актуальные темы международной и региональной повестки дня, в частности ситуацию в Сирии и проблематику ближневосточного урегулирования.