Душанбе, 16 февраля, 2018, 19:19 — ИА Регнум. Таджикистан потратил на строительство Рогунской ГЭС $65 млн из $500 млн, которые были привлечены в сентябре 2017 года за счет продажи государственных облигаций, сообщает 16 февраля Asia-Plus со ссылкой на министра финансов республики Файзиддин Каххорзода.

Eenergy.media Строительство Рогунской ГЭС

Он сказал, что объект строится за счет бюджетных средств и никаких трудностей с финансированием пока не возникает.

По словам министра, в 2018 году на строительные работы будет потрачено 2 млрд сомони ($226,7 млн). Каххорзода также добавил, что все средства, привлечённые за счет продажи населению акций ОАО «Рогунской ГЭС», полностью освоены.

Напомним, в 2010 году за счет принудительной продажи акций удалось привлечь 980 млн сомони ($111 млн).

Ранее глава строительной итальянской компании Salini Impregilo Пиетро Салин заявил, что запуск первой турбины ГЭС запланирован на 16 ноября 2018 года.