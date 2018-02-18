Санкт-Петербург, 18 февраля, 2018, 10:01 — ИА Регнум. В Петербурге в музее современного искусства «Эрарта» 30 марта откроется выставка арт-фотографа Александры Кравцовой «Вихрь», представляющая танцы разных народов мира как некую форму медитации в движении. Чтобы собрать средства на проведение выставки, Александра запустила кампанию на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Корреспондент ИА REGNUM пообщался с фотографом и узнал, как живопись повлияла на её художественный стиль, как создавались фотографии для экспозиции и с какими трудностями Александра столкнулась во время работы.

Александра Кравцова Фотосерия «Бабьи пляски» Александры Кравцовой

На заре своего увлечения фотографией я браковала снимки, где была «шевелёнка» (эффект смазанности), но с годами увидела в ней красоту, ведь такие работы напоминают картины импрессионистов. В доме моей бабушки в Якутии висела репродукция картины русского живописца Филиппа Малявина «Вихрь». В детстве я не могла глаз от нее оторвать, столько в ней было движения, радости, жизнелюбия. Уже будучи фотографом вдруг стала везде встречать эту картину: в журналах, афишах, на ТВ. Тогда и появилась идея создать первую серию «Бабьи пляски». При съемке я использовала длинную выдержку, чтобы танцоры были будто в движении и фотокадры напоминали картины импрессионистов.

Александра Кравцова Фотосерия «Бабьи пляски» Александры Кравцовой

К слову, мои проекты не похожи друг на друга. Предыдущий был полностью черно-белым, снят на монокль.

У меня есть два направления: коммерческая фотография и творческая. Как правило, это какие-то фантазийные серии. Я не фиксирую реальность, а создаю что-то своё. И если раньше я пыталась придерживаться одного стиля, то со временем поняла, что меня это очень сильно сковывает. В фотографии прежде всего важна свобода. В какой-то момент я думала, что буду снимать только черно-белые фото и только на монокль. Мне это очень нравилось. А потом я решила просто экспериментировать, но не со стилями, а с интересными приёмами. Скорее всего, это любопытство.

По секрету, в процессе пост-обработки еще «Якутские танцы».

Не могу точно выявить фаворита. Фотоцикл «Вихрь» я снимала в течение двух лет, каждая работа — осознанная, несет в себе свою энергетику и является важной составляющей, пазлом экспозиции.

У фотопроекта есть главная идея — показать танец как некую форму медитации в движении. Я выбирала те национальные танцы, которые мне внутренне близки (дань корням) и наиболее красочно иллюстрируют мою идею.

«Украинские пляски». Я переснимала серию три раза, мне важно было показать красоту этого танца.

Александра Кравцова Фотосерия «Украинские пляски» Александры Кравцовой

Мне хотелось снять этот танец без всякого негативного оттенка. Сначала по свету не получилось, второй раз мне не понравился результат. А потом я поговорила со своей подругой, и она сказала, что часто летом отдыхала на Украине у бабушки. Я спросила, какие ассоциации у неё возникают. Она ответила, что сразу вспоминает яблоневые сады, спелость яблок. И я решила в фотографии показать именно эту спелость и цветение, чтобы передать положительную энергетику.

«Танец дервишей». Не знаю почему, но от нее веет умиротворением. Вообще дервиши — последователи суфизма. Суфии считают, что воспринимать природу Вселенной можно лишь душой и сердцем, поэтому придумали мистический танец-медитацию — сема. Во время танца дервиши беззвучно кружатся вокруг своей оси, впадая в экстатическое состояние, вызванное движением и музыкой. Открытая правая ладонь обращена к небу, левая — к Земле. Таким образом дервиши являются проводниками чистой Божественной энергии.

Александра Кравцова Фотосерия «Дервиши» Александры Кравцовой

Найти готовый костюм дервиша в Петербурге не получилось, поэтому пришлось шить самой. Сложнее всего далась юбка. Чтобы она раскручивалась, пришлось пришить к подолу толстый канат. Но усилия, как мне кажется, себя оправдали — фотография передает именно то настроение, которое я хотела донести до зрителя.

Герои моих фотографий — профессиональные танцоры, друзья и незнакомцы. Почти всех я нашла через соцсети. Когда горю идеей, людям сложно отвертеться и отказать мне (шучу).

Это четвертая по счету персональная фотовыставка.

Конечно! В «Эрарте» есть худсовет, который открыт к рассмотрению проектов. Мой фотопроект одобрили со второго раза.

В первый раз сказали доработать. Поэтому, прежде чем подать его во второй раз, я добавила какие-то серии, некоторые убрала. Например, у меня была серия о лезгинке. Но я внутренне чувствовала, что она не подходит к этому циклу, потому что в ней больше агрессии и страсти, но нет погружения в поток. Некоторые работы я доработала по цвету, что-то добавила. Сейчас проект выглядит целостно. А в первый раз было, скорее, на авось покажу, вдруг понравится. Второй раз я уже осознанно всё доработала и отправила.

Александра Кравцова Фотосерия «Индейцы» Александры Кравцовой

Музей несет серьезные организационные расходы, а также расходы на рекламу. Большая часть сбора на Planeta.ru пойдет на художественную печать и оформление работ. Любой серьезный творческий проект требует вложений, это нужно понимать.

Сидеть и плакать. Шучу. Во-первых, касательно сбора я настроена очень оптимистично, во-вторых, я востребованный фотограф и у меня всегда за пазухой есть план «Б».

Заработать. Многие с Planeta.ru обратились ко мне за съемкой. Кроме того, во всех социальных сетях я активно продвигаю проект и прошу клиентов заказывать съемки именно через Planeta.ru, делая акцент, что таким образом они поддерживают искусство. Еще я веду переговоры с известным блогером-миллионником (но имя называть пока не буду) и ищу компании-спонсоров.

Не думала над этим. А что, положено?

Вообще нет. Есть, конечно, всемирно известные выставки, которые приносят бешеный доход, так как люди идут на имя фотографа. Бывает так, что после выставки кто-то захочет купить работу. Но у меня цель заработать на этом не стоит. Просто созрела интересная идея, которую я хочу показать другим. Обычно в художественную фотографию вкладываются, а зарабатывают на коммерческих проектах. Это больше для души.

Александра Кравцова Фотосерия «Фламенко» Александры Кравцовой

Почти все мои фотопроекты уже экспонировались на интересных площадках. Есть одна интересная идея, которую я планирую воплотить в этом году, но только после небольшого творческого перерыва. Возможно, осенью вы о ней услышите.