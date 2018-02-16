Москва, 16 февраля, 2018, 18:22 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил коллектив российской государственной корпорации «Газпром» с 25-летием компании. Поздравительная телеграмма была опубликована сегодня, 16 февраля, на официальном сайте Кремля.

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Путин отметил, что все эти годы «Газпром» неизменно работал в интересах Российской Федерации. Компания надежно гарантировала энергетическую безопасность страны, вносила значимый вклад в обеспечение стабильности национальной экономики, решение масштабных социальных задач.

Глава государства подчеркнул, что компания продолжает динамично развиваться, наращивать свой потенциал, реализует амбициозные проекты в сфере геологоразведки, добычи и транспортировки углеводородов, а также ведет научно-исследовательскую деятельность.

«Активно разрабатываются перспективные месторождения в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, на Ямале и шельфе северных морей, появляются новые газотранспортные маршруты, идёт газификация российских регионов, расширяется присутствие компании на мировых рынках», — сказано в поздравительной телеграмме президента.

Кроме того, президент отметил неустанное внимание, которое «Газпром» уделяет поддержке значимых инициатив в сфере науки и культуры, образования и просвещения, в делах благотворительности.

Кроме того, компания осуществляет серьезный вклад в продвижение в обществе ценностей спорта и здорового образа жизни.