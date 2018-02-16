Душанбе, 16 февраля, 2018, 18:24 — ИА Регнум. В 2017 году уровень бедности в Таджикистане составил 29,7%, что на 0,6% меньше, чем в 2016 году, сообщает 16 февраля Asia-Plus со ссылкой на директора агентства по статистике при президенте республики Гулнору Хасанзода.

JM Fumeau Таджикистан

По её словам, десять лет назад уровень бедности в Таджикистане составлял 53,5%. Таким образом, за последние десять лет уровень бедности сократился на 23,8%.

Хасанзода добавила, что среднемесячная заработная плата в республике в ноябре 2017 года составила 1174,65 сомони (7500 рублей), что на 11,1% больше, чем в ноябре 2016 года.

Минимальный размер заработной платы в Таджикистане составляет 500 сомони (3193 рубля). Самая низкая заработная плата наблюдается у работников сельского хозяйства — 523,37 сомони (3340 рублей). Самая высокая заработная плата — у работников финансового посредничества — 2927 сомони (18 691 рубль).

Как сообщало ИА REGNUM, согласно выводам авторов доклада Межгосударственного статистического комитета Содружества, именно в Таджикистане зарегистрирован самый низкий показатель среднемесячной заработной платы среди стран СНГ.