Москва, 16 февраля, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил всех российских буддистов с праздником Цаган Сар (Белый месяц) и приходом Нового года по лунному календарю, сообщает 16 февраля официальный сайт Кремля.

Будда

Глава российского государства отметил глубокие исторические корни этого праздника.

«Поздравляю вас с наступлением Белого месяца и Нового года по лунному календарю. Традиции празднования Сагаалгана (Цаган Сара) имеют глубокие исторические корни и на протяжении многих столетий объединяют народы, исповедующие буддизм», — указано в поздравительной телеграмме президента России.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что российские буддисты и их община бережно сохраняют традиции, а также нравственное и духовное наследие своих предков.

Напомним, праздник Цаган Сар для использующих лунный календарь буддистов символизирует начало весны и наступление Нового года.