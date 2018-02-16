Ханты-Мансийск, 16 февраля, 2018, 18:17 — ИА Регнум. По факту гибели 4 декабря 2016 года в Югре детей возбуждено ещё одно уголовное дело. Под статью попал водитель тягача «Скания 113» Вадим Саитханов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете России.

Следственный комитет России

В тот день автомашина под управлением Вадима Саитханова двигалась следом за тягачом «Вольво», которым управлял Раиль Саитханов. Последний 6 февраля по приговору суда был осуждён на 6 лет и 9 месяцев колонии. Вадим изначально не был привлечён к уголовной ответственности, хотя его транспортное средство столкнулось с автобусом, в котором из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск, к себе домой, с соревнований возвращались дети. Следствие посчитало, что он не имел возможности предотвратить произошедшее.

Однако теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Следствие считает, что он превысил скорость движения. И это обстоятельство следствие считает одной из причин гибели детей.

«В результате контактного взаимодействия тягача «VolvoFH12 420» с автобусом «Karosа С934.1351» изменилась траектория движения последнего, после чего автобус выехал на полосу встречного движения», — отмечает официальный представитель СКР Светлана Петренко.

После этого автобус столкнулся с тягачом «Скания 113», которым и управлял Вадим Саитханов.

«Ввиду нарушения водителем «Скания 113» ряда норм ПДД и участия в дорожно-транспортном происшествии, инициированном Раилем Саитхановым, наступила смерть 12 человек, 10 из которых дети. Кроме того, 13 человек получили тяжкий вред здоровью», — продолжила Петренко.

Напомним, 6 февраля приговор был вынесен по одному из уголовных дел. Управлявший автобусом Марат Зайнуллин был осуждён к полутора годам колонии, а представитель предпринимателя Александр Сидорук — к году и трём месяцам. Экс-директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова получила 11 месяцев исправительных работ.

Однако родители погибших и пострадавших детей возмутились этим приговором, посчитал его слишком мягким. Их позиция разделяет и прокуратура, которая изначально требовала по семь лет для водителей и по пять лет для остальных. Прокуратура уже обжаловала приговор суда.

Кроме того, в Башкирии суд ожидает двоих сотрудников ГИБДД, которые не внесли в единую базу информацию о том, что один из водителей ещё в июне 2016 года был лишён права управления транспортом. Следствие по этому делу уже завершено.