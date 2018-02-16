Воронеж, 16 февраля, 2018, 17:24 — ИА Регнум. Мероприятия, посвященные 10-летию со дня присвоения Воронежу звания «Город воинской славы», проходят 16 февраля. В торжественной церемонии, посвященной этой дате, принял участие полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области В Воронеже отмечают 10-летие присвоения звания «Город воинской славы»

Основные мероприятия проходили в концертном зале Event Hall сити-парка «Град». У сити-парка была устроена экспозиция военного вооружения и снаряжения, предоставленного Центром военно-патриотического воспитания «Музей-диорама».

Алексей Гордеев прибыл в Воронеж, чтобы по поручению главы государства Владимира Путина поздравить горожан с 75-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков и десятилетием присвоения Воронежу почетного звания «Город воинской славы», а также вручить орден Жукова, которым генерал-майор Александр Лизюков, погибший при освобождении Воронежа, был награжден посмертно.

«Поистине долгожданной высокой наградой отмечен подвиг всех защитников Воронежа. Сегодня сложно представить, что 75 лет назад здесь были остановлены десятки вражеских дивизий и что наш прекрасный город был практически полностью разрушен. Это трагическая и славная страница Великой Отечественной войны, большой вклад в нашу общую победу. Огромная признательность ветеранам и труженикам тыла — всем, кто защищал и восстанавливал город. Благодаря их подвигу у нас есть возможность развивать и преображать любимый Воронеж и нашу страну. Очень важно, чтобы искра любви к Отечеству, независимо от разных трудностей, поддерживалась и сохранялась на долгие века. Мы должны стать достойными преемниками поколения победителей и передать потомкам негасимую искру любви к своей Родине», — сказал полпред, выступая на церемонии.

Полномочный представитель президента в ЦФО также вручил орден Жукова, посмертно присвоенный Александру Лизюкову, внучатому племяннику командующего Ивану Афанасьеву, приехавшему специально для этого в Воронеж из Гомеля.

«Этот орден Жукова — орден Воронежу и родной для Александра Лизюкова Белоруссии, потерявшей в Великой Отечественной войне каждого третьего своего жителя. Для русских и белорусов победа была общей, нашим народам выпало отстоять её вместе. Причастность к великой истории — огромная ответственность. Верю, что наступит момент, когда Воронеж и Гомель, родной город Лизюкова, станут полноправными городами-побратимами», — сказал Иван Афанасьев.

С поздравлениями к воронежцам обратился и врио губернатора Александр Гусев, который сказал:

«Воронежцы проявили истинный героизм, стойкость и силу духа, защищая родную землю. Долгих семь месяцев продолжались бои за город, каждый день и час были оплачены жизнями солдат и жителей. В современном городе об этом важном для всех событии сегодня напоминают многие памятники и мемориалы, особый символ — стела «Город воинской славы». Отмечая этот юбилей, мы преклоняем головы перед всеми, кто сражался за Воронеж. Нам с вами выпало сделать Воронеж благополучным, успешным и красивым и делами подтвердить, что мы достойны героев-освободителей».