Ярославль, 16 февраля, 2018, 17:12 — ИА Регнум. В Ярославле состоится пресс-конференция «50 лет Золотому кольцу России. Что дальше?!». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алена Сироченко

Эксперты в области туризма обсудят, как формировалась туристическая привлекательность маршрута «Золотое кольцо» в юбилейный год и что предстоит сделать. В работе пресс-конференции примут участие представители туриндустрии и штаб-квартиры Союза городов Золотого кольца.

Восемь городов Золотого кольца вступили в 2018 год в новом статусе. Открытие Главной Масленицы в Ярославле стало первым совместным событием, в котором приняли участие все города Союза», — сказала корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор штаб-квартиры Союза городов Золотого кольца России Наталья Булах.

«Лицо» проекта «Паспорт туриста Золотого кольца» — Алена Сироченко — расскажет журналистам о своих путешествиях по городам маршрута. Пресс-конференция пройдет 19 февраля в 12 часов в туристическом комплексе «Алеша Попович Двор».