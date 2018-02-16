Берлин, 16 февраля, 2018, 16:35 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод «Северный поток — 2» является чисто «экономическим проектом» и он не несет никакой угрозы для энергобезопасности Европейского союза. Такое заявление Меркель сделала сегодня, 16 февраля, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром ПОльши Матеушем Моравецким.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Северный поток — 2» не представляет угрозы для диверсификации источников энергии, это типичный экономический проект», — сказала Меркель.

Моравецкий при этом заявил, что не разделяет мнение главы германского правительства.

Напомним, в конце января 2018 года власти Германии выдали разрешение на строительство «Северного потока — 2» в немецких территориальных водах.

Власти Польши крайне негативно относятся к газопроводу «Северный поток — 2», так как с его запуском существенно измениться расклад сил на энергетическом поле гибридной войны в Восточной Европе.

Если «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» по дну Черного моря заработают в полную мощность, то наземная газотранспортная система, проходящая по территориям Польши и Украины, окажется просто никому не нужна. Российский газ пойдёт в страны ЕС по дну Балтийского и Черного морей, а Варшава и Киев лишатся доходов от транзита российского газа и возможности шантажировать Москву, ставя транзит под угрозу.

Польский премьер уже договорился до того, что с вводом в эксплуатацию «Северного потока — 2» якобы неминуемо начнется война между Россией и Украиной. По его логике, войну начнет Украина с целью заставить Россию прокачивать свой газ через украинскую ГТС.

Власти Германии, которая получит наибольшую экономическую выгоду от «Северного потока — 2», уже давно настойчиво твердят о том, что это проект чисто экономический, и с политикой его мешать не стоит.