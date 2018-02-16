Ярославль, 16 февраля, 2018, 16:32 — ИА Регнум. 16 февраля на заседании комитета Ярославской областной думы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике прозвучала информация о том, что МУП «Теплоэнерго» города Рыбинск готовят к передаче в концессию. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

МУП «Теплоэнерго» Теплоэнерго

На комитете с докладом о ситуации с задолженностью организаций коммунального комплекса за топливо-энергетические ресурсы выступил и.о. директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Сергей Колесников. По его данным, на 1 января 2018 года долг составил более 10 млрд рублей, в том числе за газ — 8,4 млрд рублей, за электроэнергию — 0,8 млрд рублей.

Задолженность выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя темпы ее прироста региональным властям удалось незначительно снизить. Наиболее остро стоит погашение теплоснабжающими организациями задолженности за газ. По сравнению с началом 2017 года она увеличилась на 1,6 млрд рублей и по состоянию на 1 января составила 8,4 млрд рублей.

Крупнейший должник — ПАО «ТГК-2» (более 5,5 млрд рублей или 66% от всей суммы задолженности), однако «ТГК-2» и «Газпром» достигли соглашения о реструктуризации долга, соглашение выполняется, и претензий по догам ТГК-2» у «Газпрома» к региону нет. Сложнее ситуация с расчетами за газ сложилась с организациями, подконтрольными местным и региональным властям — МУП «Теплоэнерго» Рыбинска, ОАО «Переславская энергетическая компания» и ОАО «Ярославская генерирующая компания».

«За 2017 год задолженность по МУП «Теплоэнерго» увеличилась на 286 млн, и по стоянию на 1 января составила около 700 млн рублей, из которых более 572 являются просроченными. Возможный вариант урегулирования сложившейся ситуации с учетом ограниченного бюджета города Рыбинска заключается в передаче имущественного комплекса МУП «Теплоэнерго» в концессию. В настоящее время рассматривается 2−3 варианта потенциальных концессионеров и передачи имущественного комплекса предприятия с учетом включения в концессию реструктуризации и погашения задолженности», — пояснил депутатам Сергей Колесников.

Он также отметил, что ОАО «ЯГК» сократила задолженность на сумму более 55 млн рублей, «Переславская энергетическая компания» — на 273 млн рублей посредством переуступки с «Газпромом» права требования по договору на МУП «Спектр».

"В январе 2018 из областного бюджета выделена субсидия теплоснабжающим организациям на межтарифную разницу в размере 328 млн рублей. Говорю откровенно — финансовому департаменту и правительству было непросто принять такое решение, но тем не менее, данная сумма была выплачена. Это нам позволило, отдав эти деньги, погасить текущее потребление за январь, а кроме того, погасить теплоснабжающим организациям часть просроченной задолженности в соответствии с подписанными графиками» — отметил Сергей Колесников.

В счет погашения долга «Газпрому» в ближайшее время планируется передать порядка 116 км газовых сетей на общую сумму 30 млн рублей, кроме того, администрация Переславля Залесского готовит предложение произвести отчуждение находящихся в муниципальной собственности газовых сетей протяженностью 119 км в счет погашения задолженности за природный газ.