Баку, 16 февраля, 2018, 16:27 — ИА Регнум. Комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой касательно заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева на съезде правящей партии Баку воспринял с недоумением.

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«Реакция 15 февраля представителя МИД России на слова президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, прозвучавшие на VI съезде партии «Ени Азербайджана», вызвала у нас недоумение.

Учитывая стратегические партнерские связи, а также диалог на высоком уровне между Азербайджаном и Россией, мы считаем неправильным такого рода отношение к словам главы государства», — об этом АПА сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявления Марии Захаровой.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана пояснил, что на съезде правящей партии «Ени Азербайджан» президент Ильхам Алиев говорил не о возвращении азербайджанских исторических земель, а о возвращении азербайджанцев на свои исторические земли.

«Считаем, что когда выражаешь отношение к какому-то вопросу, нужно точно знать его суть, не вырывать слова из контекста и ссылаться следует не на СМИ Армении и субъективные мнения политиков и дезинформацию, а на аутентичный первоисточник», — сказал Гаджиев.

«Что и говорить, жонглирование словами вполне в духе азербайджанских чиновников. Однако такое «непонимание» смысла заявления собственного президента чересчур даже для умственного развития некоторых особо ретивых представителей МИД АР», — пишет по этому поводу армянское издание news.am.

8 февраля, выступая на съезде партии «Ени Азербайджан», президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: «Мы не должны забывать и не забываем наши исторические земли. Это должно стать ориентиром для нашей дальнейшей деятельности, так же, как мы и сегодня работаем в данном направлении. Наши исторические земли — Иреванское ханство, Зангезур, Гейча. Об этом должно знать и молодое поколение, и весь мир. Рад, что в связи с этим вопросом, историей наших исконных земель, сегодня создаются солидные научные труды, снимаются фильмы, организуются выставки. В предстоящие годы мы должны быть более активными в этом направлении, в различных уголках мира должны проводиться выставки, презентации. Потому что Иреван — наша историческая земля, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти исторические земли. Это наша политическая и стратегическая цель, и мы должны постепенно приближаться к ней».

Комментируя слова Ильхама Алиева, представитель российского МИД Мария Захарова 15 февраля заявила: «В Москве, разумеется, видели сообщения о выступлении президента Азербайджана Алиева на съезде правящей партии. Прекрасно знаем, что отношения Азербайджана с соседней Арменией крайне напряжённые. Упомянутое высказывание явно не способствует снижению напряженности».