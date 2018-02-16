Москва, 16 февраля, 2018, 15:59 — ИА Регнум. Цены на нефть 16 февраля к середине сессии остаются в плюсе. Впрочем, видно, что рынок перестает бурно покупать, хотя все еще движется по инерции. заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Баррель североморского сорта нефти Brent торгуется по $64,58 (+0,4%). За «бочку» легкой техасской нефти WTI предлагают $61,4 (+0,4%).

В текущих котировках уже учтены новости этой недели о повышении запасов черного золота в США и изменении показателей запасов бензина, но «быки» до сих пор сильны.

«Информация о намерениях мониторингового комитета ОПЕК+ встретиться в апреле пока мало кого волнует: стороны хотят пересмотреть механизм распета нефтяных запасов, что само по себе вызывает больше вопросов, чем дает ответов, поэтому лучше дождаться появления полноценной информации», — пояснила Бодрова.

Думается, что пока на площадке не появится ярко выраженного «медвежьего» фактора, цены на энергоносители будут балансировать вблизи сегодняшних значений.

«16 февраля вечером стоит обратить пристальное внимание на отчет Baker Hughes по численности буровых установок в США и Канаде.

В прошлый раз этот индикатор заставил цены развернуться вниз», — отметила эксперт.

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