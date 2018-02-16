Москва, 16 февраля, 2018, 15:59 — ИА Регнум. В Госдуме обеспокоены ежегодным ростом числа людей, которые не получат пенсии из-за нехватки баллов, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля. В 2021 году пенсии не получат порядка 600 тыс. человек.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

Балльная пенсионная система плоха и тем, что «она репродуцирует большие конфликты на будущее», — сказал депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

«В текущем году 45 тыс. человек не получат пенсии в Российской Федерации, по 500 человек в каждом регионе, у каждого из нас, потому что им не хватит этих самых баллов», — привел он данные, озвученные ПФР на форуме в Сочи.

Парламентарий сделал прогноз относительно числа людей, которые не смогут выйти на пенсию.

«Но два года назад таких людей было не 0,5%, а 0,1%, не 45 тыс., а 8 тыс. То есть за два года стремительный взлет в шесть раз, шестикратный. И несложно посчитать, что 2021 году, следующих выборов в российский парламент, число российских работников, которые, достигнув отметки 55—60 лет, не выйдут на пенсию, окажется где-то на уровне 500—600 тыс. человек, то есть на отметке достаточно высокой, каждый 15-й работник такого права лишится», — сказал он.

«Что делать правительству в этой связи? О чём оно говорит? Что оно может сказать людям? Идите работайте дальше? Но кому нужен сотрудник, который в возрасте?» — задает он вопросы.

Сейчас отказывают в назначении пенсий из-за недобора баллов 0,4% гражданам РФ, как правило, эти случаи связаны с нелегальным заработком граждан, сообщил глава ПФР Антон Дроздов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.