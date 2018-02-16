Калуга, 16 февраля, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов поздравил воспитанников социального приюта «Мечта» с Масленицей и привез им сладкие подарки от депутатского корпуса.

Городская дума Калуги Глава самоуправления Калуги посетил детский приют

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, веселый праздник для ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, с помощью спонсоров устроили педагоги приюта. Здесь было всё: игры, забавы, конкурсы, танцы и пляски, вкусные сладости и чай из настоящего самовара. А еще ребятам удалось покататься на лошадях и снежных горках.

«Депутаты Городской думы Калуги и депутатская фракция «Единая Россия» приехали в приют «Мечта» по традиции не с пустыми руками, — рассказал Александр Иванов. — Очень хотелось, чтобы эти ребята почувствовали нашу поддержку, тепло, заботу, чтобы у них, как у сотен обычных мальчишек и девчонок в эти праздничные дни было замечательное, светлое, беззаботное настроение».

Депутаты шефствуют над приютом уже не первый год. Надо отметить, что и депутатская фракция «Единая Россия» и многие сотрудники аппарата думы, привозя сюда игрушки, сладости, различные подарки стараются хоть немного сделать пребывание здесь для этих ребят более комфортным, домашним. Чтобы они хотя бы на время забыли о тех тяготах, которые свалились на их плечи.