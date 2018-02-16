Москва, 16 февраля, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Российский рубль 16 февраля слегка дорожает в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Доллар США стоит 56,38 руб. (-0,05%). Евро оценивается в 70,39 руб. (-0,2%).

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Департамент ЦБ РФ сообщил сегодня, что годовая инфляция в стране в 2018 году ожидается ниже 4%.

«Никакой реакции в валютных парах нет — инвесторы давно поняли разницу между инфляцией реальной и бумажной и сделали соответствующие выводы», — пояснила Бодрова.

Ориентир по индексу потребительских цен регулятору нужен, чтобы формировать денежно-кредитную политику. Больше никакой смысловой нагрузки в данном случае он не несет.

«Рубль закрывает очередную февральскую неделю в позитивном ключе. Доллар США успеть просесть к двухнедельным минимумам и пока останется там, в области 56,30−56,85 руб. Евро стабилизируется в диапазоне 70,15−70,95 руб.», — считает эксперт.

Добавим, официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 19 февраля, составляют 56,35 руб. за американскую валюту и 70,64 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 24 и 3 копейки соответственно.

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