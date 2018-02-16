Ярославль, 16 февраля, 2018, 15:10 — ИА Регнум. Президент Российского комитета Меж­ду­на­род­ного совета по сохранению памятников и дос­топ­ри­ме­ча­тель­ных мест (ИКОМОС) обратится в Министерство культуры и к губернатору Ярославской области с просьбой приостановить строительство колеса обозрения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель общественного совета при департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области Юрий Аврутов.

City-yaroslavl.ru Эскиз размещения колеса обозрения в Ярославле

В Москве прошел Совет национального комитета ИКОМОС, где был поднят вопрос строительства около КЗЦ «Миллениум» 65-метрового колеса обозрения. Юрий Аврутов предоставил все материалы по делу, и эксперты международной организации вынесли отрицательное заключение по планам возведения этого аттракциона.

«На совете решили, что колесо станет доминантой и изменит историческое восприятие данного места. Приняли решение обратиться в Министерство культуры РФ и к губернатору Ярославское области, которые должны разобраться в этой ситуации. Лучше приостановить строительство, пока оно в начальной стадии, и спокойно разобраться», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель общественного совета при департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области Юрий Аврутов.

Свое отрицательное отношение к аттракциону уже высказало ярославское отделение Союза архитекторов России.