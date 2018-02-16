Москва, 16 февраля, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина приняла участие в дискуссии «Экология в фокусе немецкого бизнеса. Новые потенциалы германо-российского сотрудничества», которое состоялось в Москве в резиденции посла ФРГ. Как сообщили 16 февраля ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, такой диалог в формате «беседы у камина» состоялся в России впервые.

Germania.diplo.de Встреча прошла в формате «беседы у камина»

На встрече был представлен проект «Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: Внедрение наилучших доступных технологий в РФ», подготовленный с учётом опыта немецких предприятий, деятельность которых соответствует международным стандартам экологического менеджмента.

Обсудили присутствующие и затраты на внедрение наилучших доступных технологий, а также пользу их применения на производстве.

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Калужский министр Варвара Антохина отметила, что экологическая политика резидентов немецкого бизнеса на калужской земле направлена на сокращение потребления энергии и воды, количества вредных выбросов и отходов, а также на увеличение коэффициента рециркуляции эксплуатационных сбросов.

«Высокое качество жизни и здоровье населения могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем за счёт технологического перевооружения промышленности. Опыт немецких предприятий в данной сфере необходимо тиражировать», — резюмировала Варвара Антохина.

В мероприятии также приняли участие советник президента России по вопросам экологии и климата Александр Бедрицкий и главы компаний обеих стран.

Напомним, президент России Владимир Путин обозначил кардинальное снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, водоёмы и почву за счёт внедрения «зеленых» технологий в числе приоритетных задач развития РФ в интересах будущих поколений.