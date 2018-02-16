Санкт-Петербург, 16 февраля, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга выступили с требованием ужесточить процедуру регистрации иностранных граждан в России и контроль за их пребыванием в РФ. Соответствующие законопроекты будут вынесены на рассмотрение городского парламента. Участие в их разработке приняли сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM «Медный всадник» — символ власти

Поскольку речь идет об изменениях в федеральные законы, решение по этому вопросу останется за Госдумой, Советом Федерации и президентом.

Как сообщили 16 февраля ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания, предлагаемыми поправками, в частности, предусматривается, что поставить иностранного гражданина на миграционный учет можно будет только по адресу жилого помещения. Нежилое помещение сможет стать адресом регистрации только если там находится организация, оказывающая гостиничные, социальные или медицинские услуги.

Принимающей мигранта стороной может быть лишь тот, кто предоставляет иностранцу фактическое место для проживания. Кроме того, госорганы получат возможность отказывать в постановке на миграционный учет иностранного гражданина, если жилая площадь, предоставляемая ему, будет составлять менее учетной нормы, установленной субъектом РФ.

Другим документом предлагается внести в федеральное законодательство положение, согласно которому образовательная организация, пригласившая на обучение иностранного гражданина, будет обязана предоставлять в миграционные органы сведения о месте пребывания такого учащегося. Работодатель, пригласивший иностранного гражданина на работу или заключивший с ним договор, будет обязан предоставлять в орган миграционного учета сведения о месте пребывания такого сотрудника.

Наконец, предлагается внести в федеральное законодательство изменения, направленные на ужесточение ответственности за фиктивную постановку на миграционный учет, а также распространить уголовную ответственность на случаи фиктивной постановки на учет в нежилых помещениях. Максимальные сроки наказания в виде принудительных работ или лишения свободы за такие деяния предполагается увеличить до 5 лет.

Глава комитета по законодательству парламента Петербурга Денис Четырбок считает, что предлагаемые изменения позволят урегулировать случаи фиктивной постановки иностранцев и лиц без гражданства на учёт по месту пребывания. Уполномоченные органы должны получать от мигрантов исключительно достоверные сведения, а не купленные фальшивые регистрации, добавил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, количество трудовых мигрантов, прибывших для работы в Санкт-Петербурге в 2017 году, составило порядка 350 тыс. человек. При этом 230 тысяч мигрантов получили патенты, дающие право на самостоятельный поиск легальной работы в Петербурге. Причем, 93% трудовых патентов оформлено гражданами Узбекистана и Таджикистана.