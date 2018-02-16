Белгород, 16 февраля, 2018, 14:10 — ИА Регнум. В Белгороде на главной городской площади — Соборной — запретили проводить митинги, собрания, шествия и демонстрации. Такие изменения в региональный закон «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий на территории Белгородской области» одобрили депутаты областной думы.

Марина Каширская ИА REGNUM Правительство Белгородской области

Документ представил первый заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области Андрей Миськов. На Соборной площади запретили проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации. Исключение составили три праздника: День труда 1 мая, День Победы 9 мая и День города Белгорода 5 августа.

Марина Каширская ИА REGNUM Правительство Белгородской области

Как пояснил Миськов, запрет не касается культурно-массовых и спортивных мероприятий, потому что они вносятся в план мероприятий и не требуют дополнительного согласования. А вот тем, кто хотел организовать на площади мероприятие для свободного выражения и формирования мнений либо выдвинуть требования по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики, придется искать для этого другое место.

Депутат Анастасия Байбикова высказалась против изменений в законопроекте, так как под запрет могут попасть, например, молодежные флешмобы.

«Вот, просто флешмоб — собраться и провести мероприятие — это один момент, а если уже мы что-то с вами требуем, выдвигаем, представляем на рассмотрение исполнительной или законодательной власти, безусловно, для этого есть свой порядок», — ответил Миськов. При этом молодежные акции чиновник посоветовал всё же проводить в «специальных» местах — например, в Центре молодежных инициатив.

Марина Каширская ИА REGNUM Драмтеатр имени Щепкина

При этом белгородцы считают, что изменения в законе противоречат статье 31 Конституции РФ: «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование». Портал Go31 с этим вопросом обратился к уполномоченному по правам человека в Белгородской области Александру Панину:

«Я не вижу здесь ущемлений, Конституция носит декларативный характер, порядок уточняют федеральные законы, а региональный привели с ними в соответствие», — цитирует издание слова омбудсмена.

Уведомления о проведении публичных мероприятий запретили посылать по почте — теперь это можно сделать только лично или через доверенное лицо. Такая мера, по словам Миськова, необходима, потому что из-за отправки уведомлений почтой нарушаются установленные законом сроки. По электронной почте уведомление также подать нельзя, потому что в таком случае «удостоверить личность заявителя не представляется возможным».

Марина Каширская ИА REGNUM Часовная на Соборной площади

Напомним, Соборная площадь (до 2004 года — площадь Революции) — главная площадь Белгорода, на которой находится здание правительства Белгородской области, где с 1993 года заседает бессменный губернатор Евгений Савченко, гостиница «Белгород», часовня Святого равноапостольного князя Владимира и Белгородский государственный академический драматический театр им. М. С. Щепкина. Предполагается, что площадь станет следующим после набережной реки Везёлки объектом, который реконструируют с привлечением федеральных средств. По задумке, на площади должно появиться озеленение и арт-объекты, чтобы она стала местом отдыха белгородцев. Сейчас же она привлекает только туристов, а горожане собираются там лишь в дни массовых гуляний.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в течении нескольких ближайших лет с Соборной площади на окраину Белгорода могут «переехать» чиновники областного правительства. В ноябре 2017 года губернатор одобрил концепцию «Белгород Сити», которая предполагает, что административный центр города перенесут в юго-западную часть Белгорода. Таким образом центр города хотят освободить от автомобилей госслужащих.