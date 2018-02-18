Киев, 19 февраля, 2018, 00:21 — ИА Регнум. Единство постмайданной украинской власти с бандитствующими структурами проявилось еще в ходе госпереворота-2014 и обрастает все более яркими примерами. Какова роль в этом процессе «ПриватБанка», пишет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Disclaimer at their website Члены группировки «Миротворец» с оружием в руках. 2015

Крупнейшее финансовое украинское госучреждение блокирует счета своих клиентов, ссылаясь на данные сайта «Миротворец». «ПриватБанк» прошел путь от собственности олигарха Коломойского до национализированного украинского предприятия, ставшего местом, с которого Коломойский снял дивиденды перед тем, как уступить политическую борьбу более активным или удачливым конкурентам. Но заведенная им практика работать в плотной связке с бандитствующими структурами, которые курируются нынешним министром МВД Украины Арсеном Аваковым, никуда не делась.

База данных «Миротворец» очевидно использовалась при организации политических убийств в 2014—2015 годах. А теперь, когда всякая оппозиция киевским беспредельщикам слаба и запугана, та же база становится инструментом шантажа и ограбления.

Как это происходит на деле, читайте в статье: «Миротворец» и роль нацистов в украинской экономике

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