Тула, 16 февраля, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Высказаться по вопросам развития общественного транспорта жителям Тулы предложат 18 марта, в единый день голосования. Об этом говорилось 15 февраля на заседании рабочей группы по транспортным вопросам. В числе вопросов значится и «сохранение трамвайного движения», при том, что еще год назад в мэрии заверяли, что вопрос ликвидации трамвая не рассматривается.

dpchas.com.ua Трамвай

«Среди тем, которые вызвали наиболее широкое обсуждение — выделенная полоса для общественного транспорта, сохранение трамвайного движения, использование общественного транспорта разной вместимости. У нас есть предварительный опросный лист, который нам с вами необходимо утвердить и предложить жителям», — цитирует главу горадминистрации Тулы Евгения Авилова его пресс-служба.

«Есть предложение совместить голосование за общественные пространства с процедурой голосования по вопросам развития транспорта. И оба голосования провести 18 марта, в день выборов президента России», — сказал Авилов, добавив, что на выборах ожидается большое число избирателей.

Получить опросные листы жители Тулы смогут по специальным талонам предварительной регистрации, их начали раздавать уже с 15 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад, в феврале 2017 года, в сети были размещены две петиции — с требованием убрать трамваи с улиц Тулы и с просьбой развивать этот вид транспорта. Автор первой утверждал, что ликвидация трамвайного движения позволит сделать город мобильнее: именно трамваи авторы обращения обвиняли в дорожных заторах в областной столице. Чуть ранее на пресс-конференции глава города Евгений Авилов заявил, что очистка улицы Фридриха Энгельса от трамвайных путей существенно разгрузит проспект Ленина, а если убрать трамваи с пересечения улицы Станиславского и проспекта Ленина, это позволит получить дорогу-дублер. О «вреде» трамваев говорил и глава регионального УГИБДД.

Впрочем тогда же, в феврале 2017-го, в мэрии Тулы заявили, что вопрос ликвидации трамваев не рассматривается.

«Трамвай является одним из символов Тулы. Администрацией города не рассматривается вопрос ликвидации трамвайной сети. Дальнейшее развитие действующей сети возможно при мониторинге дорожного движения и с учетом общественного мнения», — подчеркнули в пресс-службе.

В начале февраля этого года директор «Тулгорэлектротранса» Алексей Марушкин в ходе обсуждения ситуации на заседании штаба по развитию Тулы заявил, что «ликвидировать трамваи в городе невозможно».

Опытом полной ликвидации трамвайного движения с Тулой мог бы поделиться, например, Воронеж, в котором всего за пару лет уничтожили систему, созданную еще в 1926 году. Именно «загруженностью» дорог, «немобильностью» и даже неэкологичностью тогда объяснили отказ от вида транспорта, который успешно работает во многих крупных российских городах и в городах европейских стран. Прошло 10 лет: уничтожение трамвая проблему дорожных заторов уж точно не решило. Город продолжает задыхаться в пробках, те районы, где, как заявляли тогда власти, трамваи мешали движению, по-прежнему остаются проблемными: Московский проспект стоит в пробках ежедневно, постоянные заторы наблюдаются и на улицах Кольцовской, Ленина. Ситуация с общественным транспортом несколько улучшилась, но всё равно остается напряженной.