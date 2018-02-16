Псков, 16 февраля, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Администрация Псковской области и Федеральное дорожное агентство подписали соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в размере 183 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, деньги выделены в рамках реализации государственной программы РФ по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Александр Васильевич Федоров. Деревня

Средства федеральной субсидии получат дороги в Дновском и Куньинском районах области, при этом в Дновском районе ремонт дороги обеспечит подъезд транспорта к почте, фельдшерско-акушерскому пункту, библиотеке, магазину и СПК «Дружба».

В Куньинском районе, помимо ремонта дорог, установят также 14 новых автобусных остановок. В населённых пунктах дороги покроют асфальтом.

Отметим, что договор на выделение средств на ремонт дорог заключен по итогам рабочей встречи временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководителем Росавтодора Романом Старовойтом, которая состоялась 7 февраля в Москве.

Помимо состояния сельских дорог, речь также шла о строительстве автомобильного путепровода через железную дорогу в Великих Луках и транспортной развязке у него, на что дополнительно необходимо 135 млн рублей.

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Напомним, за последние годы в Псковской области отремонтировано 570 км федеральных трасс, а также 54 искусственных сооружения (мосты, путепроводы и водопропускные сооружения). В результате 89% федеральных дорог на территории субъекта приведены в нормативное состояние.

Всего по итогам дорожного сезона 2017 года на федеральных трассах Псковской области были отремонтированы (в том числе капитально) участки дорог протяженностью более 154 км. Из федерального бюджета в дорожный фонд Псковской области в 2017 году было выделено около 1,3 млрд рублей.

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