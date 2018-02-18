Чебоксары, 19 февраля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Строительство чувашского кадетского корпуса в Чебоксарах стало поистине космическим проектом, предметом пристального внимания центральной власти и высокого московского руководства. Почему проект, связанный с образованием, приобрел такой вес и каковы обстоятельства вокруг этой важной стройки сейчас, рассказывает редактор ИА REGNUM Наталия Николаева.

Наталия Николаева ИА REGNUM Стройка шла, несмотря на визит высоких гостей

Чувашскому кадетскому корпусу суждено стать важным примером того, как строительство из, казалось бы, узкопрофильного проекта может стать и политическим, и существенно важным для градостроения. Обучать в будущем военно-учебном заведении планируется «космических кадетов», шефство над корпусом возьмут военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж) и липецкий Центр подготовки авиационного персонала ВКС России. Строительство предполагает создание парка и спортивного центра, которые станут достоянием всех чебоксарцев, местами отдыха и культурного досуга.

Однако на нынешний момент приезд полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича показал, что и это хорошее начинание, к сожалению, нуждается в крепкой начальственной руке. Усилий местного руководства оказывается недостаточно, в ходе инспекции было выявлено существенное отставание от графика. А ведь деньги уже потрачены немалые. Как преодолеть несогласованность действий, затянувшую первый этап создания ценного для города и всей страны объекта?

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