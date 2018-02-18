Школа космических кадетов. Отстаем от графика?
Чебоксары, 19 февраля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Строительство чувашского кадетского корпуса в Чебоксарах стало поистине космическим проектом, предметом пристального внимания центральной власти и высокого московского руководства. Почему проект, связанный с образованием, приобрел такой вес и каковы обстоятельства вокруг этой важной стройки сейчас, рассказывает редактор ИА REGNUM Наталия Николаева.
Чувашскому кадетскому корпусу суждено стать важным примером того, как строительство из, казалось бы, узкопрофильного проекта может стать и политическим, и существенно важным для градостроения. Обучать в будущем военно-учебном заведении планируется «космических кадетов», шефство над корпусом возьмут военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж) и липецкий Центр подготовки авиационного персонала ВКС России. Строительство предполагает создание парка и спортивного центра, которые станут достоянием всех чебоксарцев, местами отдыха и культурного досуга.
Однако на нынешний момент приезд полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича показал, что и это хорошее начинание, к сожалению, нуждается в крепкой начальственной руке. Усилий местного руководства оказывается недостаточно, в ходе инспекции было выявлено существенное отставание от графика. А ведь деньги уже потрачены немалые. Как преодолеть несогласованность действий, затянувшую первый этап создания ценного для города и всей страны объекта?
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