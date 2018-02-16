Ярославль, 16 февраля, 2018, 13:42 — ИА Регнум. На складах ярославских управлений Росгвардии, МВД и Федеральной службы судебных приставов оружие и боеприпасы хранили ненадлежащим образом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

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Прокуратура области провела проверку и выявила несоответствие комнат хранения оружия и складов вооружения требованиям защищенности от противоправных посягательств, возгораний, утери боеприпасов, а также ряд других нарушений.

«Не можем говорить более конкретно, какие именно нарушения были выявлены, чтобы этим не воспользовались террористы, но их было много. Чуть более конкретно можно говорить про райотделы полиции — в них не хватало комнат для чистки оружия или они не были оборудованы пулеулавливателями», — сказал корреспонденту ИА REGNUM прокурор отдела за исполнением законодательства в сфере экономики Виктор Годин.

Также выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в деятельности частных охранных предприятий и юридических лиц, осуществляющих продажу оружия и боеприпасов в оружейных магазинах. Нарушений у ярославских УФСИН и Следственного комитета, которые также имеют служебное оружие, не выявлено.