Москва, 16 февраля, 2018, 13:19 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал идею создания в стране специального федерального канала для молодежи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Этот вопрос (создания телеканала для молодежи) сначала подлежит глубокой проработке», — заявил представитель Кремля журналистам.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам Форума действий ОНФ поручил Минкомсвязи, Минобрнауки, Росмолодежи и Минкульту представить предложения о создании федерального телеканала, «освещающего деятельность в сфере молодежной политики».

Читайте также: Песков: информации о погибших в Сирии военных из России нет

А также: В Кремле ответили на обвинения в злонамеренных кибер-атаках