Ярославль, 16 февраля, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Статистика не зафиксировала результатов роста туристического потока в Ярославскую область на 24,1% в 2017 году, о котором ранее заявили региональные власти. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Туристы у «Синего камня» в Ярославской области

В конце 2017 года руководство департамента туризма заявило об успешной работе: турпоток превысил 3,6 млн человек, что выше уровня 2016 года на 24,1%. Всего, по данным департамента, область приняла на 700 тыс. туристов больше, чем годом ранее, количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, увеличилось на 10%, средний чек туриста вырос на 13%.

Между тем, по данным Ярославльстата, в 2017 году объем платных услуг населению в сфере туристических агентств, туроператоров вырос лишь на 0,8%, гостиниц и прочих средств размещения сократился на 2%. Предприятия общественного питания сократили объем платных услуг на 3,9%. Учреждения культуры оказали услуг больше на 0,7%.

Даже успешные предприятия в туристской сфере говорят о более скромных, чем департамент, показателях.

«В 2016 году мы приняли около 100 тыс. туристов, в 2017 — около 110 тысяч. Это сделано за счет активной работы, маркетинга: мы заманиваем туристов большим количеством праздников, мастер-классов, интерактива. За туриста приходится бороться. Много проблем, главная из которых — ужесточение требований к перевозчикам», — сказал корреспонденту ИА REGNUM основатель частного историко-культурного комплекса «Вятское» Олег Жаров.

В этнографическом музее кацкарей в Мышкинском районе фиксируют спад турпотока. В 2017 году здесь приняли 15 тыс. туристов, а в 2016 было 18 тысяч. На пике популярности комплекс в отдаленной деревне принимал 20−21 тыс. человек ежегодно.

«В первую очередь мы потеряли существенную часть детей из-за возросших требований к безопасности перевозок, документам. Во-вторых, снижение доходов людей, если у кого и есть деньги — стремятся поехать в Турцию. В третьих, много подобных музеев открылось вообще, интерес снизился. И у нас почти полностью ушли корпоративные клиенты», — говорит и.о. директора Этнографического музея кацкарей Сергей Темняткин.

В соседнем Угличе зафиксировали рост количества туристов, но лишь на 3,5%: в 2017 году город принял 405 тыс. человек (391 тыс. годом ранее). При этом город является одним из самых активных в регионе по событийному туризму.

«Мы видим, что снижается количество организованных групп, но растет число самостоятельных путешественников. С ними надо работать, что мы и делаем. Развиваем событийный туризм: например, на «Фотопарад в Угличе» люди приезжают в город на 5 дней, живут здесь, едят. При этом происходит «усреднение чека» — туристы стараются экономить», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы Угличского района Юлия Воронова.

В областном центре главной точкой притяжения туристов остается Ярославский музей-заповедник. В 2017 году было продано (или выдано бесплатно льготникам) 941 тыс. билетов — на 7,6% больше, чем в 2016 (874 тыс. билетов). При этом число туристов в музее не учитывается, один человек может купить билеты на несколько экспозиций. В музее «Ростовский кремль», где, напротив, установлена система фиксации посетителей, говорят о снижении их количества.

«Самый хороший год был 2015-й, после него идет падение, и оно продолжается. Больше падает организованный туризм, лучше дела с самостоятельными туристами. Цифрами можно играть как угодно, но главное — это не количество туристов, а средний чек и возвратность, то, что вносит вклад в экономику. Чудес не бывает: можно назвать маршрут по-другому, можно разместить рекламу, но без вложений в инфраструктуру и без изменения качества обслуживания ничего не изменится», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор музея-заповедника «Ростовский кремль» Наталия Каровская.

Ни один из опрошенных корреспондентом ИА REGNUM представителей отрасли не назвал данные, приближающиеся к показателям, озвученным департаментом туризма Ярославской области. В социальных сетях занятые в туризме люди говорят о спаде турпотока в регионе.

Данные «бурного ярославского роста» вызывают сомнения и на фоне общероссийских показателей. По данным Ростуризма в целом по стране внутренний турпоток вырос лишь на 3% в 2017 году. По отдельным регионам рост составил 5−10%. На этом фоне рост количества принятых туристов на четверть должен был бы выглядеть прорывом российского масштаба, но Ярославская область среди успешных областей не называется.