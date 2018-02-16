Анкара, 16 февраля, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон призвал 16 февраля Турцию к сдержанности своих действий в сирийском анклаве Африн, а также подчеркнул, что цели Вашингтона в Сирии всегда были прозрачны, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

С таким заявлением американский дипломат выступил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецкий коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«В отношении Африна мы призываем Турцию проявить сдержанность с тем, чтобы уменьшить число жертв среди мирного населения, а также избегать действий, которые бы могли привести к эскалации напряженности в этом регионе», — подчеркнул американский дипломат, указав на то, что Вашингтон с самого начала был открыт в отношении своих целей в Сирии.

«Мы всегда четко указывали на то, что поставки оружия, поставляемого сирийским курдам, будут ограничены и направлены на выполнение конкретной задачи, а также осуществляться постепенно для достижения исключительно военных целей», — подчеркнул он.

Тиллерсон указал также на то, что отношения США и их союзника по НАТО носят «прочный и стратегический характер». Дипломат подчеркнул ту значительную роль, которую играет Турция в альянсе, отметив, что в Сирии США и Турция преследуют одни и те же цели: поражение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), создание безопасных зон для возвращения беженцев, а также обеспечение независимости и единства Сирии и ее демократического будущего в стране в соответствии с резолюциями совета ООН.

«Демократическое будущее в Сирии крайне важно для предотвращения возвращения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также для того, чтобы остановить страдания, которым режим [президента Башара] Асада подверг сирийский народ», — отметил он, выразив надежду на то, что Женевский процесс приведет к принятию новой конституции и проведению выборов под эгидой ООН.

Он высоко оценил роль Турции, которая приняла несколько миллионов сирийских беженцев, в разрешении проблемы с беженцами и подчеркнул право Анкары привлечь к ответственности организаторов и участников попытки государственного переворота 2016 года. Бывший глава компании ExxonMobil указал на то, что США будут по-прежнему выступать за демократию и главенство права в стране, независимость судов и свободы прессы.

Напомним, вопрос поддержки вооруженных формирований сирийских курдов неоднократно становился причинной разлада двух союзников на НАТО. Так, президент Сирии Реджеп Тайип Эрдоган даже указывал на возможности расширения масштабов операции «Оливковая ветвь» на сирийский город Манбидж, в котором находятся американские военные. Ранее неназванный турецкий чиновник сообщил британскому агентству Reuters, что Турция предложила разместить в Манбидже совместный контингент войск.