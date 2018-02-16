Законопроект о продлении «дачной амнистии» внесен в Госдуму
Москва, 16 февраля, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий продление «дачной амнистии», внес в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.
Автор предлагает продлить сроки оформления в упрощенном порядке прав на объекты индивидуального строительства жилья до 1 марта 2020 года — без получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
«Это упростит регистрационные процедуры и позволит гражданам и дальше оформлять свои права без необходимости получать дополнительные документы», — отметил Крашенинников.
Одновременно предлагается продлить до этого срока возможность установления предельных максимальных цен кадастровых работ в зависимости от видов объектов недвижимости (тарифы, расценки, ставки и так далее.) субъектами РФ.
«Такие меры позволят предотвратить необоснованное завышение цен на кадастровые работы», — заявил парламентарий.
В 2006 году был введен упрощенный порядок оформления прав граждан на недвижимость, в том числе на объекты индивидуального жилищного строительства — так называемая «дачная амнистия».
С 2006 г. в упрощенном порядке были зарегистрированы права более чем на 3,5 млн объектов ИЖС и более чем на 7 млн земельных участков.