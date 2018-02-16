Поставлен диагноз ярославскому здравоохранению
Ярославль, 16 февраля, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Ярославской области, который в январе был назначен курировать вопросы здравоохранения, дал жесткую оценку региональной медицине. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
16 февраля на заседании комитета по социальной политике областной думы депутаты подняли вопрос доступности медицинской помощи:
«Вот я взяла обращения за три дня: к офтальмологу детскому с сентября пытаются записаться, то врач ушла в декрет, то зайдите на сайт — а там вредоносная программа, в регистратуре говорят — запись только на 24 марта. Это с сентября! Запись на МРТ — единственный аппарат неисправный, нужно 1,5 млн на ремонт. Дальше идем — стоматология: делают все, чтобы дождаться, пока ребенку исполнится 13 лет, и перевести его на платные услуги. И вот это продолжается бесконечно, попасть к врачам невозможно!» — озвучила проблему депутат Ольга Секачева.
Ее поддержал депутат Василий Цепенда:
«Мне сбросили информацию, что заведующий реанимацией больницы им. Соловьева бьется за жизнь жены, которая тоже работает врачом-эндокринологом. Они собирают деньги на курс лечения», — сказал он и попросил он прокомментировать ситуацию.
Этот вопрос попыталась «закрыть» председатель комитета Лариса Ушакова, которая отметила, что это уже не новость:
«Ну, а вы проснулись! Это сброшено было давным-давно, и люди просто несут туда деньги, чтобы эту женщину спасти!» — сказала она.
На это Василий Цепенда поинтересовался: неужели женщина-медик не попадает ни в какие программы? Недавно назначенный заместитель председателя регионального правительства Игорь Селезнев ответил — естественно, попадает.
«Тогда почему люди собирают всем миром деньги?» — задал резонный вопрос депутат.
«У вас очень плохо вообще с государственной медициной в области. За этим мы и приехали сюда», — ответил заместитель председателя правительства.
Напомним, Игорь Селезнёв много лет трудится в сфере здравоохранения. Врач по образованию, он окончил Башкирский государственный медицинский институт. Прошел путь от санитара до практикующего врача-отоларинголога. С 2001 года работает в сфере управления здравоохранением на руководящих должностях.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил уверенность, что Игорь Селезнев сможет придать новый импульс развитию ярославской медицины и социальной сферы.