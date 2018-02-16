Ярославль, 16 февраля, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Ярославской области, который в январе был назначен курировать вопросы здравоохранения, дал жесткую оценку региональной медицине. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Депутаты говорят о недоступности медицинской помощи

16 февраля на заседании комитета по социальной политике областной думы депутаты подняли вопрос доступности медицинской помощи:

«Вот я взяла обращения за три дня: к офтальмологу детскому с сентября пытаются записаться, то врач ушла в декрет, то зайдите на сайт — а там вредоносная программа, в регистратуре говорят — запись только на 24 марта. Это с сентября! Запись на МРТ — единственный аппарат неисправный, нужно 1,5 млн на ремонт. Дальше идем — стоматология: делают все, чтобы дождаться, пока ребенку исполнится 13 лет, и перевести его на платные услуги. И вот это продолжается бесконечно, попасть к врачам невозможно!» — озвучила проблему депутат Ольга Секачева.

Ее поддержал депутат Василий Цепенда:

«Мне сбросили информацию, что заведующий реанимацией больницы им. Соловьева бьется за жизнь жены, которая тоже работает врачом-эндокринологом. Они собирают деньги на курс лечения», — сказал он и попросил он прокомментировать ситуацию.

Этот вопрос попыталась «закрыть» председатель комитета Лариса Ушакова, которая отметила, что это уже не новость:

«Ну, а вы проснулись! Это сброшено было давным-давно, и люди просто несут туда деньги, чтобы эту женщину спасти!» — сказала она.

На это Василий Цепенда поинтересовался: неужели женщина-медик не попадает ни в какие программы? Недавно назначенный заместитель председателя регионального правительства Игорь Селезнев ответил — естественно, попадает.

«Тогда почему люди собирают всем миром деньги?» — задал резонный вопрос депутат.

«У вас очень плохо вообще с государственной медициной в области. За этим мы и приехали сюда», — ответил заместитель председателя правительства.

Напомним, Игорь Селезнёв много лет трудится в сфере здравоохранения. Врач по образованию, он окончил Башкирский государственный медицинский институт. Прошел путь от санитара до практикующего врача-отоларинголога. С 2001 года работает в сфере управления здравоохранением на руководящих должностях.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил уверенность, что Игорь Селезнев сможет придать новый импульс развитию ярославской медицины и социальной сферы.