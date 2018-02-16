В Госдуме назвали оптимальный размер МРОТ
Москва, 16 февраля, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Повышение МРОТ с 1 мая 2018 года не последнее, парламентариям предстоит обсудить структуру потребительского бюджета. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом заявил депутат Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия»).
Госдума в третьем чтении приняла закон, предполагающий повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума.
«Конечно, нынешнее повышение МРОТ не последнее, не окончательное, нам предстоит обсудить и структуру самого потребительского бюджета, прожиточный минимум, нам предстоит обсудить и другие пути повышения заработной платы, в конце концов, мы выйдем на задачу того, что МРОТ должен быть не ниже минимального потребительского бюджета», — заявил Исаев.
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Для того, чтобы выйти на подобные решения депутатам следует принимать сбалансированный бюджет с выверенными обязательствами государства, добавил он.
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Госдума приняла закон, предложенный президентом РФ Владимиром Путиным. С 1 мая 2018 года МРОТ повышается до 11 163 рублей. Вместе с тем в правительстве РФ обещают изучить новые возможности, которые приведут к увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) выше 20 тыс. рублей, в частности, планируется провести ревизию потребительской корзины, сообщила ранее замминистра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова.
Ранее глава Минтруда Максим Топилин уточнил, что сотрудники, которые работают на половину ставки, будут получать половину МРОТ.
Вместе с тем вице-премьер Ольга Голодец призвала работодателей быть готовыми к повышению МРОТ до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года и сделать это качественно.