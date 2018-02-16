Москва, 16 февраля, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Повышение МРОТ с 1 мая 2018 года не последнее, парламентариям предстоит обсудить структуру потребительского бюджета. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом заявил депутат Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM МРОТ

Госдума в третьем чтении приняла закон, предполагающий повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума.

«Конечно, нынешнее повышение МРОТ не последнее, не окончательное, нам предстоит обсудить и структуру самого потребительского бюджета, прожиточный минимум, нам предстоит обсудить и другие пути повышения заработной платы, в конце концов, мы выйдем на задачу того, что МРОТ должен быть не ниже минимального потребительского бюджета», — заявил Исаев.

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Для того, чтобы выйти на подобные решения депутатам следует принимать сбалансированный бюджет с выверенными обязательствами государства, добавил он.

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Госдума приняла закон, предложенный президентом РФ Владимиром Путиным. С 1 мая 2018 года МРОТ повышается до 11 163 рублей. Вместе с тем в правительстве РФ обещают изучить новые возможности, которые приведут к увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) выше 20 тыс. рублей, в частности, планируется провести ревизию потребительской корзины, сообщила ранее замминистра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин уточнил, что сотрудники, которые работают на половину ставки, будут получать половину МРОТ.

Вместе с тем вице-премьер Ольга Голодец призвала работодателей быть готовыми к повышению МРОТ до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года и сделать это качественно.