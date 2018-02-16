Москва, 16 февраля, 2018, 12:14 — ИА Регнум. После двух недель падения на 11% нефть марки Brent начали постепенно откупать и уже за последние пять дней черное золото восстановилось в цене почти на 3%, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО ЦСИТ (Центр современных инвестиционных технологий) Денис Владимиров.

lalabell68 Нефть

По его мнению, причиной оптимизма выступили такие факторы как падение стоимости доллара США в мире к новым минимумам, технический перегрев покупателя в 2017 году и рост объема коммерческих запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 9 февраля.

«Покупатели на рынке энергоресурсов также могут возобновить активность под влиянием опасений об ускорении инфляции в США. Как защитные активы, так и черное золото от этого пока что будут в плюсе», — полагает эксперт.

Сегодня, 16 февраля, цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $64,68 за баррель, а WTI с поставкой в марте на NYMEX торгуется по $61,68 за баррель.

«Сегодня днем участники финансовых рынков получат еще ряд данных из США, которые могут дать спекулятивный толчок большему росту цены нефти. Вероятно, особую роль сейчас будет играть настрой мирового инвестиционного сообщества по отношению к американской валюте», — пояснил Владимиров.

В период китайского нового года вполне можем ждать сюрпризов в виде дополнительного снижения американской валюты к уровню 87,30 от текущего 88,30.

«Но оптимизм покупателя может сократиться в диапазоне 65−56,78 доллара за баррель, так как там расположено накопление технических сопротивлений и, вероятно, находятся ордера продавцов», — считает эксперт.

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