Общественность Перми требует ввести запрет на переименования улиц
Пермь, 16 февраля, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Пермское отделение общественного движения «Суть Времени» обратилось к губернатору Пермского края Максиму Решетникову с просьбой ввести мораторий на переименования улиц и площадей города Перми сроком на пять лет, сообщает 16 февраля корреспондент ИА REGNUM.
Причиной такой позиции, заявленной общественниками, стало желание специально созданной комиссии переименовать ряд улиц, носящих имена революционеров и советских деятелей.
Активисты «Сути Времени» считают данную инициативу необоснованной, антинаучной и тенденциозной.
«Их направленность носит антидемократический характер, их задачи антинаучны, их содержание противоречит государственному курсу на укрепление единства истории России, их обсуждение провоцирует в обществе недовольство и социальное напряжение, их реализация может привести к социальной дестабилизации», — убеждены активисты.
Общественники подчеркивают, что по данным опроса общественного мнения большинство граждан выступают против подобной инициативы, кроме того огульное обвинение исторических деятелей в преступности, без научного обсуждения вопроса, демонстрирует вопиющий волюнтаризма членов комиссии.
Напомним, 14 февраля активисты движения «Сути Времени» провели пресс-конференцию на которой представили исторические данные о личности Степана Окулова, вошедшего в список на переименование. Озвученные факты разоблачают миф о преступном характере деятельности героя Гражданской войны.