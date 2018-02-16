Пермь, 16 февраля, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Пермское отделение общественного движения «Суть Времени» обратилось к губернатору Пермского края Максиму Решетникову с просьбой ввести мораторий на переименования улиц и площадей города Перми сроком на пять лет, сообщает 16 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Максим Решетников

Причиной такой позиции, заявленной общественниками, стало желание специально созданной комиссии переименовать ряд улиц, носящих имена революционеров и советских деятелей.

Активисты «Сути Времени» считают данную инициативу необоснованной, антинаучной и тенденциозной.

«Их направленность носит антидемократический характер, их задачи антинаучны, их содержание противоречит государственному курсу на укрепление единства истории России, их обсуждение провоцирует в обществе недовольство и социальное напряжение, их реализация может привести к социальной дестабилизации», — убеждены активисты.

Общественники подчеркивают, что по данным опроса общественного мнения большинство граждан выступают против подобной инициативы, кроме того огульное обвинение исторических деятелей в преступности, без научного обсуждения вопроса, демонстрирует вопиющий волюнтаризма членов комиссии.

Напомним, 14 февраля активисты движения «Сути Времени» провели пресс-конференцию на которой представили исторические данные о личности Степана Окулова, вошедшего в список на переименование. Озвученные факты разоблачают миф о преступном характере деятельности героя Гражданской войны.