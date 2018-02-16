Уфа, 16 февраля, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Рождаемость в Башкирии снизились. По предварительным данным, в 2017 году в республике родились 49 260 человек, на 11,4% меньше уровня 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Башкортостанстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Альберт Анкер. Юнная мать у постели спящего ребенка. 1875

По данным ведомства, рождаемость выросла в 18 муниципальных районах из 52. В целом в республике рождаемость снизилась на 11,4% (или на 6368 человек). В расчёте на 1 тыс. населения коэффициент рождаемости составил 12,1 (в 2016 году — 13,7), что выше среднероссийского уровня (11,5).

Умерли в прошлом году 50 261 человек, что на 2069 человек (или на 4%) меньше, чем было в 2016 году. Коэффициент смертности в расчёте на 1 тыс. населения был в Башкирии на среднероссийском уровне, составив 12,4.

Число умерших превысило число родившихся на 2% (в 2016 году по сравнению с 2015 годом число родившихся превышало число умерших на 6,3%). В целом в РФ число умерших превышает число родившихся на 8%.

Естественный прирост в Башкирии сменился убылью. Если в 2016 году прирост составил 3298 человек, то по итогам прошлого года зарегистрирована убыль 1001 человек. В расчёте на 1 тыс. человек населения убыль в Башкирии составила — 0,3, в России убыль отмечена на уровне — 0,9.

По данным ведомства, в России в прошлом году естественный прирост наблюдался в 27 регионах, включая автономные округа, входящие в состав других субъектов. В Приволжском федеральном округе естественный прирост сложился только в Татарии (4158 человек).