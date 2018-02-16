Москва, 16 февраля, 2018, 12:07 — ИА Регнум. Есть вероятность, что рубль закончил свою коррекцию, но более точно об этом можно будет сказать после пробоя уровня 55,57 по паре доллар/рубль, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По его мнению, в большей мере ключевую роль в снижении валютной пары доллар/рубль играет сейчас доллар. После непродолжительного роста он снова начал снижаться по всему спектру рынка, в том числе и к рублю. Также он поддержал и нефть, которая дорожает последние два дня.

«Однако помимо этого котировки на черное золото поддерживает дальнейшее снижение добычи со стороны ОПЕК+. Буквально накануне об этом заявили в Саудовской Аравии, где отметили снижение добычи и экспорта», — сказал эксперт.

Говоря о внутренних причинах роста, то тут рубль поддерживает спрос на ОФЗ (благодаря высокой ключевой процентной ставки), индекс RGBI достиг нового максимума за последние три года 144,11 пункта.

«Стоит отметить, что и Минфин на этой неделе отчитался об успешном размещении новых ОФЗ. Весь объем был реализован полностью без премии в доходности ко вторичному рынку при спросе, превысившем предложение в 3,2 раза», — отметил Капустянский.

На форуме в Сочи Максим Орешкин заявил, что текущий курс рубля соответствующим фундаментальным рыночным факторам.

Кроме того, он сказал, что в 2017 году он высказывал свое мнение о перекупленности рубля. С тех пор, по его мнению, реальный курс рубля опустился, за апрель-декабрь — минус 7%.

«Таким образом, можно сделать вывод, текущие уровни рубля, похоже, полностью устраивают Минэкономразвития», — считает эксперт.

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