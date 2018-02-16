Смоленск, 16 февраля, 2018, 11:59 — ИА Регнум. В Смоленской области планируется построить крупный тепличный комплекс по выращиванию томатов. Соглашение о реализации инвестпроекта, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации области 16 февраля, подписали в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи губернатора Алексей Островский и генеральный директор ООО «Экоресурс» Алексей Сошников.

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Соглашение предполагает строительство на территории Вяземского района тепличного комплекса общей площадью тепличных блоков более 22 гектаров. Проект планируется реализовать в 2018—2019 годах, при строительстве будет применена голландская технология. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 4 млрд рублей. В итоге регион получит 450 новых рабочих мест.

В тепличном комплексе планируют выращивать помидоры-черри и кистевые томаты. Плановая мощность производства составит 11 тысяч тонн овощей в год (при средней урожайности черри 35 кг/кв. м, кистевых томатов — 75 кг/кв.м). Свежими овощами, таким образом, будут обеспечены не только жители Смоленской области, но и других регионов Центрального федерального округа, а современные формы организации логистики позволят доставлять качественную овощную продукцию на расстояние до двух тысяч километров.

«Экоресурс» входит в состав группы компаний, чьи проекты уже успешно реализованы в ряде российских регионов. В их числе — строительство первого тепличного комплекса по выращиванию овощей и зеленых культур в Ханты-Мансийске.

«Российский инвестиционный форум в Сочи — это традиционная площадка, на которой мы, представляя Смоленщину, проводим переговоры, ищем новых деловых партнеров, заключаем с ними соглашения о сотрудничестве. Бесспорно, эта работа получает свое дальнейшее развитие. Сегодня у нас в регионе проектируются новые предприятия, идет активный диалог с инвесторами в рамках соглашений, подписанных на этом форуме ранее. В нынешнем году мы вышли на подписание новых контрактов, которые позволят привлечь многомиллионные внебюджетные инвестиции, создать сотни новых рабочих мест, повысить налогооблагаемую базу и, тем самым, пусть пока еще и в незначительной степени улучшить жизнь смолян», — прокомментировал Алексей Островский подписанные в ходе форума в Сочи соглашения.