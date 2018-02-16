Санкт-Петербург, 16 февраля, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Троицкий мост через большую Неву отремонтируют за 27,4 млн рублей. Ремонт одного из главных петербургских мостов должен быть завершен к середине октября 2018 года, сообщает сегодня, 16 февраля, телеканал «Санкт-Петербург».

Mostotrest-spb.ru Троицкий мост

Подрядчик работ был определен на электронном конкурсе, информация о победителе опубликована на сайте госзакупок. Ремонтом займётся ООО «Стройинвест».

"Компании предстоит отремонтировать асфальтобетонное покрытие, провести окраску металлоконструкций и нанести дорожную разметку», — отмечает источник.

Работы будут начаты сразу после подписания контракта, закончить их предстоит не позднее 15 октября 2018 года.

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Напомним, Троицкий мост соединяет Марсово поле в Центральном районе с Троицкой площадью на Петроградской стороне. Это 10-пролетный мост с однокрылым разводным пролетом у левого берега. Построенный в 1903 году, мост претерпел несколько переименований. В 1918 году его назвали мостом Равенства, в декабре 1934 года — Кировским. В октябре 1991 года ему вернули историческое наименование — Троицкий мост.

По одной из легенд, знаменитый летчик Валерий Чкалов, чтобы завоевать сердце своей невесты, совершил полет под мостом, едва не коснувшись колесами воды. Об этом рассказывается в фильме «Валерий Чкалов». На съемках фильма в 1940 году каскадер-летчик Евгений Борисенко пролетал под мостом шесть раз.

Напомним, в 2017 году в Петербурге был завершен капитальный ремонт Тучкова моста, связывающего Петроградскую сторону и Васильевский остров.