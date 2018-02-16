Таганрог, Ростовская область, 16 февраля, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Преподаватель Таганрогского металлургического техникума Виктор Макаренко, который лишился работы вскоре после обращения к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, уже вернулся на рабочее место. Об этом сам педагог сообщил РИА «Новости».

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"Я уже на рабочем месте, — говорит Макаренко. — Разговариваю с вами (журналистами) из своего кабинета, готовлю документы для нового исполняющего обязанности директора».

Напомним, в конце января 2018 г. преподаватель Таганрогского металлургического техникума написал Медведеву письмо с жалобой на отсутствие индексации зарплаты. Позже в областном министерстве образования заявили, что педагог был уволен «за накопившиеся дисциплинарные проступки».

После того, как история получила широкую огласку, Медведев поручил властям Ростовской области разобраться в ситуации.