Ярославль, 16 февраля, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Жители Ярославля никак не могут дождаться, когда в областном центре будет ликвидирована сеть ларьков, где наряду с бытовой химией продают спиртосодержащую продукцию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ассортимент, привлекающий покупателей

Свою «сеть» ИП Зайцев раскинул по всему городу. Ларьки, где продается бытовая химия, стали очень популярны у определенной категории граждан. Правда, их интересует отнюдь не стиральный порошок и зубная паста, скудно представленные на прилавках «для прикрытия», а склянки со спиртосодержащими жидкостями — косметический лосьон с экстрактом боярышника, антисептики и прочая «радость» для тех, у кого не хватает средств на то, чтобы купить алкоголь в магазине.

Ярославцы возмущаются — в городе идет борьба с незаконными нестационарными торговыми объектами, ларьки сносят десятками, обновляется их внешний вид — но предприниматель Зайцев как будто заколдован, его ничто не берет. Возьмем, к примеру, остановочный пункт на ул. Труфанова у кинотеатра «Победа». Торговля «фунфыриками» там процветает, а народная тропа любителей «боярышника» не зарастает.

Корреспондент ИА REGNUM попросил мэрию Ярославля прокомментировать этот «феномен Зайцева». Как пояснил заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов, борьба с предпринимателем ведется уже давно. Многие его ларьки демонтированы, оставшиеся не имеют законного статуса.

«Управлением потребительского рынка, предпринимательства и туризма совместно с территориальными администрациями города проводится планомерная работа по демонтажу этих торговых объектов в соответствии с постановлением мэрии от 11.10.2016 № 1493 «О мерах по пресечению самовольного строительства и самовольного занятия земельных участков». Однако ввиду того, что Зайцев А.В. обращается в судебные органы, по его ходатайствам судом применяются обеспечительные меры, освобождение земельных участков от всех незаконных объектов затягивается», — поясняют в мэрии.

Согласно предоставленной информации, в Ярославле на сегодняшний день действуют 10 НТО Зайцева. И за каждый из них предприниматель бьется до последнего, обращаясь в арбитражный суд и обжалуя решение о демонтаже.

Например, ларек на Московском проспекте, 163. Решение о демонтаже незаконно установленного объекта на межведомственной комиссии было принято в октябре 2016 года. Зайцев подал иск в арбитражный суд о признании действующим договора аренды земельного участка. В ноябре 2017 года в удовлетворении иска было отказано, после чего предприниматель обратился с апелляционной жалобой. Рассмотрение назначено на 26 февраля.

Что же касается НТО на ул. Труфанова около остановочного комплекса, то решение о демонтаже незаконного объекта было принято в марте 2017 года. И вновь Зайцев обратился в Арбитражный суд с иском, в котором ему было отказано 14 ноября 2017 года. В начале января предприниматель также подал апелляцию, дата ее рассмотрения пока не назначена.

Что любопытно, в некоторых случаях Фемида встает на сторону Зайцева, как в случае с ларьком на ул. Космонавтов у дома №17. В сентябре 2017 года Арбитражный суд удовлетворил его иск о признании действующим договора аренды земельного участка. Теперь для расторжения договора придется ждать 2 марта 2018 года.

«Законных объектов с договорами на размещение у Зайцева нет. По всем идут судебные разбирательства. Большую часть судов Зайцев проиграл, порядка 7 объектов мы уже демонтировали, но есть случаи, когда судья встает на его сторону. Мы повторно высылаем уведомление о расторжении договора. Фактически предприниматель всячески тянет время, подает апелляции. На период судебных разбирательств накладываются обеспечительные меры, и объект демонтировать мы уже не можем. После решения суда нужно подать на снятие обеспечительных мер. Это тоже время. Меры снимаются, и в дальнейшем он либо добровольно демонтирует объект в течение двух недель, либо снос пройдет принудительно», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Алексей Торопов.

Всего сейчас, по его словам, в судах находится порядка 73 объектов с обеспечительными мерами.

Что же, жителям Ярославля осталось подождать не так долго — «империя» Зайцева хоть и медленно, но верно движется к закату.