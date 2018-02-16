Ереван, 16 февраля, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Указом президента Армении Сержа Саргсяна командующий первым армейским корпусом ВС Армении, генерал-майор Тигран Парванян назначен командующим армяно-российской объединенной группировкой войск. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Пресс-служба министерства обороны Армении Генерал-майор Тигран Парванян

Бывший командующий группировкой генерал-майор Андраник Макарян был в конце января 2018 года назначен заместителем начальника Генерального штаба вооруженных сил Армении.

Как сообщалось ранее, в соответствии с российско-армянским соглашением, подписанным между Арменией и Россией 30 ноября 2016 года, предусматривается создание объединенной группировки двух стран в Кавказском регионе коллективной безопасности. Структура должна обеспечить адекватное реагирование на вооруженное нападение, а также на другие вызовы и угрозы безопасности сторон.

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Командующий группировкой назначается Верховным главнокомандующим вооруженными силами Армении по согласованию с Верховным главнокомандующим вооруженными силами России. Директивы оперативного управления в адрес командующего группировкой вырабатываются штабом Южного военного округа России и оперативным управлением генштаба Армении, после чего визируются начальниками генштабов обеих сторон.

В мирное время командующий группировкой подчиняется генштабу Армении, а в военное время по согласованию сторон также возможно переподчинение командующему Южным военным округом России.

Материально-техническое и финансовое обеспечение своих войск (сил), выделенных в состав объединенной группировки, создание и пополнение запасов материальных средств до согласованных норм осуществляются сторонами самостоятельно. В случаях, когда материально-техническое обеспечение войск затруднено, восполнение запасов материальных средств, восстановление вооружения и военной техники, выполнение иных мероприятий материально-технического обеспечения может осуществляться за счет одной из сторон, при этом восполнение израсходованных материальных средств, последующие взаиморасчеты за предоставленные материальные средства и услуги производятся по дополнительной договоренности между уполномоченными органами.

15 марта 2017 года президенты России и Армении — Владимир Путин и Серж Саргсян — по итогам переговоров в Кремле заявили о высокой оценке создаваемой Объединенной группировки войск двух стран. «Российская Федерация и Республика Армения будут укреплять роль Организации Договора о коллективной безопасности как гаранта безопасности государств — ее членов, способствовать повышению ее вклада в международные усилия по противодействию вызовам и угрозам безопасности, — говорится в заявлении. — В этом контексте большое значение имеет создание Объединенной группировки войск (сил) Вооруженных сил Республики Армения и Вооруженных сил Российской Федерации».

Соглашение об «Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных сил Республики Армения и Вооруженных сил Российской Федерации» было подписано в ноябре 2016 года. В группировку входят 5-й армянский армейский корпус ВС Армении и 102-я военная база России, которая входит в Южный военный округ ВС России и расположена на территории Армении.

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