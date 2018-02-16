Иркутск, 16 февраля, 2018, 11:16 — ИА Регнум. О новом витке информационной войны против губернатора Иркутской области Сергея Левченко свидетельствует появившаяся недавно в Telegram-каналах информация о якобы скорой его отставке. Теперь губернатора-коммуниста не только «отправляют в отставку», но и «назначают» на некую должность в федеральных структурах. Но сам Сергей Левченко в разговоре с корреспондентом РИА Новости назвал информацию слухами.

Сайт Правительства Иркутской области Губернатор Иркутской области Сергей Левченко

«Я относительно недавно работаю (губернатором Иркутской области). Мы только-только разворачиваем плечи, чтобы в Иркутской области сделать жизнь комфортной — и у нас уже начало получаться. Я уже докладываю на всех уровнях: и президенту, и премьер-министру, что у нас очень хорошие социально-экономические показатели. Мы лучшие не только в Сибирском округе, но и в стране уже в первой десятке», — подчеркнул губернатор Левченко.

Судя по его интервью, опубликованному на официальном сайте правительства Иркутской области, региону действительно есть чем гордится. Об активизации экономической деятельности в регионе свидетельствует, к примеру, рост промышленного производства, рост объёмов инвестиций в основной капитал, увеличение налоговых поступлений. Индекс промышленного производства по итогам 2017 года тоже существенно превышает средний показатель по стране и обеспечивает Иркутской области четвертое место в Сибирском федеральном округе. По объёму инвестиций в основной капитал среди регионов СФО Иркутская область по-прежнему занимает второе место после Красноярского края. Благоприятной можно назвать и ситуацию с долговой нагрузкой в регионе: отношение размера государственного долга на 1 декабря 2017 года к фактическим налоговым и неналоговым доходам за предшествующие 12 месяцев составляет 11,0%. Это один из минимальных в стране показателей.

Напомним, 63-летний Сергей Левченко стал первым в России после возврата всенародных выборов глав регионов губернатором-коммунистом. В 2015 году он вышел во второй тур с действовавшим на тот момент главой региона Сергеем Ерощенко и в итоге одержал победу, получив 56,3% голосов избирателей. Полномочия на посту губернатора истекают 2020 году. Ранее эксперты ИА REGNUM высказывались относительно перспектив досрочной отставки Левченко и сошлись во мнении, что они не очевидны. Тем не менее, информационная война против правительства Иркутской области и лично губернатора-коммуниста Сергея Левченко продолжается.

«Против губернатора Иркутской области Сергея Левченко ведётся целенаправленная кампания по саботажу и дискредитации с далеко идущими целями. Цель этой кампании — добровольная или принудительная отставка главы региона, причем противники губернатора рассчитывают на успех в контексте начавшейся президентской кампании», — об этом главный редактор региональных политических новостей портала БАБР Андрей Темнов писал ровно год назад. Его прогноз относительно того, что давление на Левченко будет нарастать по мере приближения дня выборов в марте 2018 года можно считать оправдавшимся.

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В начале 2017 года характерным примером информационной войны являлась «новогодняя сказка» о червивых конфетах, которые от имени губернатора якобы подарили детям из малообеспеченных семей. Несколько дней тогда СМИ наперебой глумились над главой региона, упражняясь в мастерстве задеть побольней.

По поводу слухов об отставке Сергей Левченко заметил, что спокойно к ним относится, поскольку за 40 лет работы на политическом поприще наслушался разного и уже ничему не удивляется.