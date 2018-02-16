Москва, 16 февраля, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по контролю и регламенту проверить систему записи на выступление — парламентарии от оппозиции (ЛДПР и КПРФ) возмущены тем, что представители «Единой России» выступают с позицией фракции последними, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Исходя из того, что тема поднята, прошу комитет разобраться в этом вопросе, протестировать систему и изучить, почему Андрей Исаев («Единая Россия») все время оказывается при записи последним», — заявил Володин.

Депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) сообщил о том, что с января 2018 года при записи на выступления от фракции не зависимо от времени фиксации записи депутаты фракции «Единая Россия» выступают в конце, таким образом, как бы подводя итог дискуссии.

Депутаты предложили провести проверку системы записи на выступления по обсуждаемым законопроектам.

Глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия») сообщила, что «создается рабочая группа по контролю за голосованием в электронной системе».

"А вот за то, как выдвигаются на выступления — такой рабочей группы нет, и она не предусмотрена регламентом Госдумы», — сообщила парламентарий.