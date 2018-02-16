Москва, 16 февраля, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Непродолжительный сбой произошел в пятницу, 16 февраля, на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена. Об этом сообщается в официальном Twitter столичного метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

« 08:20—08:45 мск Серпуховско-Тимирязевская линия, — говорится в сообщении. — Были незначительно увеличены интервалы движения на северном участке линии».

Отмечается, что в настоящее время движение поездов на данном участке введено в график. Причины ЧП пока не сообщаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 февраля на станции метро «Царицыно» в Москве поезд сбил женщину. Трагедия произошла на Замоскворецкой линии.

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