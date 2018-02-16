Калуга, 16 февраля, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Футбольный арбитр из Калуги Владимир Кадыков награжден за квалифицированное судейство. Как сообщили 16 февраля ИА REGNUM в пресс-службе футбольного клуба «Калуга», судья удостоился медали Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Скриншот страницы kaluga24.tv Футбольный арбитр из Калуги Владимир Кадыков

Уточняется, что награду калужанин получил за квалифицированное и профессиональное судейство финальных игр EURO-2018 по футзалу.

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В составе судейских бригад Кадыков обслуживал игры Румыния — Украина, Азербайджан — Испания и Сербия — Казахстан.

Финальный раунд турнира EURO-2018 по футзалу проходил в Словении с 30 января по 10 февраля 2018 года.

Напомним, УЕФА — руководящий орган европейского футбола. Эта спортивная организация объединяет 55 национальных футбольных ассоциаций стран Европы.